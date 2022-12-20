путіну, очевидно, не вдалося переконати лукашенка вступити у війну з Україною, — ISW

Російський президент володимир путін, який приїжджав до білорусі, схоже, не зміг умовити олександра лукашенка на подальші російсько-білоруські інтеграційні поступки.

«путін і лукашенко утрималися від публічного обговорення російського вторгнення в Україну, при цьому обидва лідери зазначили, що рб все ще стикається із західною загрозою. путін заявив, що може розглянути питання про навчання білоруських екіпажів бойової авіації застосуванню „боєприпасів зі спеціальними бойовими частинами“ у зв'язку із „загостренням“ ситуації на зовнішніх кордонах Союзної держави», — йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Експерти ISW зазначають, що лукашенко використовує риторику захисту білоруських кордонів від Заходу та НАТО, щоб уникнути участі у російській агресії в Україні. Він також використав аналогічні натяки щодо можливого розміщення ядерної зброї в білорусі 17 лютого в контексті заявленої «західної агресії».

«ISW продовжує вважати, що участь білорусі у війні путіна проти України малоймовірна. Той факт, що путін, схоже, прийняв тези лукашенка, не переконавши скоригувати їх, побічно підтверджує цю оцінку», — йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що кремль намагався приховати ймовірні початкові наміри путіна натиснути на лукашенка, щоб змусити його піти на подальші поступки щодо інтеграції з рф.

Так, заява путіна щодо того, що «росія не зацікавлена у поглинанні будь-кого», яка має на увазі білорусь, послідувала за заявою лукашенка про незалежність і повний суверенітет рб.

«Прессекретар кремля дмитро пєсков також заявив, що путін не їздив до білорусі, щоб переконати лукашенка приєднатися до війни, зазначивши, що такі припущення необґрунтовані і „дурні“. пєсков категорично заперечував намір путіна вторгнутися в Україну за кілька днів до початку наступу» - зазначили експерти та додали, що такі слова можуть бути спробою приховати відчайдушне бажання путіна залучити лукашенка до війни та очевидну невдачу.

Нагадаємо, що керівник представництва демократичних сил Білорусі у Брюсселі Володимир Астапенко заявляв, що введення білоруських військ на територію України було б самогубством для олександра лукашенка. Диктатор всіляко намагається уникнути цього .

Фото з Вікіпедії

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