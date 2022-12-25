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Зробили неможливе: в Києві обіцяють не відключати світло весь день

11:49 25 грудня 2022
Зробили неможливе: в Києві обіцяють не відключати світло весь день

Жителі Києва зможуть зустрічати Різдво зі світлом — електрику обіцяють не відключати весь день попри існуючий дефіцит потужності.

Про це написав у соціальній мережі генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

«Ви маєте бути сьогодні з електрикою! Може не завжди, але достатньо для цього божевільного часу. Щасливого Різдва», — написав Коваленко.

Втім, він також не виключає аварійних відключень.

У свою чергу директорка з комунікацій СКМ (компанія, до якої входить ДТЕК. — Авт.) Наталія Ємченко пояснила, що на 100% заживити усі райони столиці не вийде. Але електрики вистачить усім киянам.

«У Києві сьогодні всі райони мають бути біль менш із електрикою. Не на 100%, але за сучасних умов — її має бути достатньо. Принаймні енергетики зробили абсолютно неможливе, практично диво», — написала Ємченко.

Нагадаємо, раніше у компанії ДТЕК Київські електромережі повідомили, що стабілізаційні графіки енергопостачання наразі не працюють ні в Києві, ні в Київській області.

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