До стабілізації далеко: у Києві та області тривають екстрені відключення світла

У Києві та області станом на 25 грудня продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Тож графіки все ще не працюють.

Про це повідомили у компанії ДТЕК Київські електромережі.

«В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК „Укренерго“, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше ситуація з електропостачанням у Києві дещо покращилася, енергетикам вдалося перерозподілити навантаження на мережу.

Тим часом рятувальники закликають українців ставитися до тимчасових відключень електроенергії відповідально, від'єднуючи від мережі всі енерговитратні прилад.

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