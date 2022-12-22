«Змін на краще нема. Сьогодні ситуація з електропостачанням у Києві — найскладніша у країні», — гендиректор YASNO

Ситуація в енергетиці України залишається дуже складною, особливо це стосується Києва. Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.



За його словами, у столиці є райони, які отримують світло близько 5 годин на добу, у деяких електрика буває 2−3 години на день. Частина киян без світла загалом після останнього обстрілу.

Київ не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання.

Коваленко назвав ключову проблему в енергетиці Києва. За його словами, це не генерація, а мережі.

«Ну, не може мережа працювати, коли немає 60% трансформаторів. Неможливо подавати електроенергію туди, де замість обладнання — нуль» , — пише він.

Гендиректор також зазначив, що лінії живлення в Києві не лінійні. Проблема у тому, що в одному районі, де є світло, може бути будинок без електрики.



«Якщо ви думаєте, що не може бути такого, що серед десяти заживлених будинків стоїть один без світла, тому що він на лінії зі зруйнованою підстанцією, то ви не маєте рації. Це реальна ситуація», — розповів він.

Енергетики зараз працюють над ремонтами та новими схемами перезаживлення з використанням доступного обладнання.

Коли завершаться ремонтні роботи й коли схема перезаживлення запрацює, ситуація зміниться на краще.

При цьому, зазначає Коваленко, ситуація може погіршитися, якщо знову будуть сильні обстріли й вийдуть з ладу 40% вузлів, що залишилися.

Нагадаємо, влада попередила українців про те, що навіть у разі тривалої відсутності електрики дефіциту необхідних продуктів та товарів у магазинах не передбачається.

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