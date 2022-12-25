«Не хочу, щоб вони були такими, як я»: Анатолій Анатоліч про виховання трьох дітей

Шоумен та телеведучий Анатолій Анатоліч, який пробіг марафон та зібрав для ЗСУ понад 300 тисяч гривень, після перегляду відео, на якому мати-рашистка на 10-річчя свого сина замовила виступ виконавця «блатного» шансону, висловив свою позицію щодо виховання нащадків.

«Чи хочемо ми, щоб діти були такими, як ми? Звичайно, ні, — написав він на своїй сторінці у Facebook. — Ми хочемо, щоб вони були кращими за нас. Я хочу, щоб Аліса, Лола, Ніл були відкритими світу. Я не хочу, щоб вони були, як я, хоча я непоганий хлопець, але я хочу, щоб вони були собою. Але ж їхнє формування зараз — це їхні батьки, їхнє оточення. Те, про що вони чують від мене. Те, що вони бачать навколо себе. Так і формується їхня особистість. Музика, яку я їм ставлю, щоб вони для себе визначили, подобається їм, чи ні. Книжки, які ми обговорюємо, навіть серіали Netflix, які ми дивимося. Наприклад Аліса любить Біллі Айліш. Лола любить Бібера. А нещодавно ми з Алісою в літаку слухали „Океан Ельзи“. Я ставив їй пісні з альбому „Янанебібув“ та інших ранніх альбомів. Алісу і Лолу вразив „Аватар“. І я радію разом з ними від їхніх емоцій».

За словами шоумена, його доньки розмовляють українською, французькою та англійською. Хоча в дитинстві більшість часу говорили російською, але це в минулому.

«І це не примус. Це сприйняття реальності 11-річною дівчинкою, — ділиться шоумен. — Я не хочу ростити схожих на мене людей, в мене немає комплексів реалізації себе через малих, але я розумію що вони беруть краще, що я можу їм дати. Подорожі, музика, кіно, книги, вільний час. Чи є я прикладом для них? Так, і це чудово. Відео не про те, який поганий шансон. А про те, що в 10 років читайте Гаррі Поттера. Там про добро і зло. І про те, чому добро завжди перемагає».

Раніше Анатолій Анатоліч розповів про погрози його родині від рашистів.

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