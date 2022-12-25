Є найближчим соратником Гаррі і Меган в королівській родині: стало відомо, хто може примирити подружжя із родичами

Відносини принца Гаррі і Меган Маркл з британською королівською родиною дали тріщину. Але є одна людина, з якою вони досі чудово ладнають. Кажуть, що герцогиня Меган і принц Гаррі мають дуже близькі стосунки з принцесою Євгенією, двоюрідною сестрою онука королеви.

«Євгенія, Гаррі і Меган мають нерозривний зв'язок, — повідомило джерело в інтерв'ю журналу про знаменитостей. — Вони регулярно спілкуються та бачаться з дітьми принаймні раз на кілька місяців».

Герцогиня Меган і принц Гаррі мають трирічного сина Арчі та однорічну доньку Лілібет. Від свого чоловіка, підприємця Джека Бруксбенка, принцеса Євгенія має сина Августа, якому також виповнився один рік. Обидві жінки були одночасно вагітними.

Так чи інакше, подружжя Сассекських і подружжя Бруксбенк мають дуже особливий зв'язок. За ніч до того, як у 2016 році британська преса оприлюднила інформацію про те, що Гаррі та Меган — пара, вони інкогніто розважалися на вечірці на Хелловін у Торонто. Дочка принца Ендрю і Сари Фергюсон також кілька разів відвідувала Гаррі і Меган в їхньому новому будинку в США. Деякі кадри їхнього спільного життя можна побачити в документальному фільмі Netflix «Гаррі і Меган», який доступний з початку грудня.

За повідомленнями британських ЗМІ, Євгенія та її маленька родина святкують Різдво разом з іншими членами Королівської родини в Сандрінгемі. Король Чарльз ІІІ продовжує традицію Королеви Єлизавети ІІ запрошувати своїх родичів до заміського маєтку в англійському графстві Норфолк. Гаррі і Меган там не очікуються.

Нагадаємо, що принц Гаррі звинувачує таблоїди в тому, що у Меган стався викидень.

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