Піднакопичили і хочуть застосувати: Арестович попередив про небезпеку ракетних ударів найближчими днями

У Чорному морі країна-терорист збільшила кількість ракетоносіїв, що свідчить про вірогідність завдання нового масованого ракетного удару по Україні. Про це попередив радник Офісу президента Олексій Арестович.

При цьому він закликав українців найближчими днями не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

«Вони (вороги. — Авт.) готуються до нового удару. Всі офіційні, й неофіційні попередження передано — не ігноруйте повітряну тривогу найближчим часом», — сказав Арестович.

Водночас, констатував він, кількість ракет у розпорядженні агресора відчутно зменшується: якщо позаминулого ракетного обстрілу було випущено 70 ракет, то минулого — вже 38.

Нині ж, за даними Оперативного командування «Південь» на Україну націлено щонайменше 24 ракети.

«Ймовірно, вони їх піднакопичили і тепер хочуть застосувати», — додав Арестович.

За його розрахунками, якщо вороги запускатимуть по Україні по 100 ракет, як раніше, — наявного запасу вистачить на 5 атак,

якщо по 70 — то на 7−8, а якщо по 35 — то відбудеться ще 10−15 атак. При цьому пуски ракет малими дозами ППО легко перехоплює.

Нагадаємо, в ніч на 19 грудня рф атакувала Україну іранськими дронами, в столиці було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

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