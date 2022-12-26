На Близнюків чекає екстрим, Стрільцям краще усамітнитися, а у Риб проблеми на любовному фронті: гороскоп на 26 грудня 2022 року

Астрологи, які раніше розповіли, яким буде тиждень з 26 грудня до 1 січня, називають цей понеділок днем негативної енергетики. Всім знакам зодіаку радять у такий період не піддаватись на провокації. Адже все зроблене чи сказане може вплинути на події у майбутньому. Втім, це не позначиться на роботі над поставленими цілями — можна сміливо починати працювати над їхнім втіленням у життя.

Овен

Багатьох представників знаку Овен відрізнятиме надійність. Їм можна буде повністю довіряти, бо, розпочавши якусь справу, вони доведуть її до кінця і здатні отримати чималий прибуток. Зірки радять Овнам вкладати гроші у нові галузі електронної промисловості, пише slovofraza.com.

Телець

Багато представників цього знаку зодіаку будуть товариськими, активними. Вони здатні вести переговори, отримувати потрібну інформацію та використовувати її у своїх інтересах. Успіх позитивно позначиться на вашому здоров'ї.

Близнюки

Сьогодні багатьом Близнюкам доведеться працювати в екстремальних умовах, але ваш «подвиг» винагородиться. Ви отримаєте матеріальну компенсацію, рівнозначну витраченим зусиллям. Ви досягнете професійних досягнень, якщо навчитеся діяти в ситуації, що швидко змінюється, проявите креативність.

Рак

Може статися, що Раки зосередяться на проблемах, пов'язаних із соціальними зобов'язаннями людей, з правовою діяльністю, захистом права на працю. І це сприятиме їхньому кар'єрному зростанню. Будьте активними, і ви зможете полегшити просування соціальними сходами собі та своїм близьким, але не втручайтесь у справи, що знаходяться поза вашою компетенцією.

Лев

Ви сьогодні будете зацікавлені насамперед у практичній винагороді за свої зусилля. Ви сподіваєтеся, що отриманий прибуток допоможе вам виплутатися із скрутних ситуацій. Навчіться обертати всі обставини собі на користь, інакше ви діятимете собі на шкоду через інертність або жадібність.

Діва

День підвищеної активності. Ймовірно, вам сьогодні доведеться навчитися керувати подіями, вловлюючи глибинні імпульси тенденцій дня, які зумовлюють активну поведінку інших людей та швидкий результат роботи. Не варто конфліктувати з усіма через нездатність до швидких та послідовних дій.

Терези

Зірки нададуть величезну допомогу всім, хто намагається втілити у життя свої проекти чи мрії. Це стосується не лише кар'єрних справ, а й особистих. Особливий успіх чекає на тих, хто працює у сфері зв'язку. Сміливо виявляйте ініціативу, наполегливість та завзятість, звертайтеся за підтримкою до керівництва.

Скорпіон

Становище планет обіцяє бізнесменам чудовий період для укладання контрактів із іноземними компаньйонами. Ваша діяльність виявиться напруженою, але творчою, а це принесе вам задоволення. Вам знадобиться консультація досвідчених товаришів або покровителів для з'ясування правомірності та законності.

Стрілець

Сьогодні можлива млявість, погане самопочуття. Стрільці можуть почути скарги близьких на нестачу грошей, загальні недоліки та неприємності. Прихід гостей та батьків вкрай небажаний. Проведіть цей день на самоті.

Козеріг

Козероги вміють поводитися з капіталом і знають, як рахувати гроші. Тому фінансові проблеми можуть вирішитися цілком успішно. З'явиться джерело постійного надходження фінансових коштів. Сприятливими для інвестицій є всі ті сфери життя, які пов'язані з нерухомістю.

Водолій

Водолії можуть процвітати в будь-якій галузі, вони здатні освоїти якусь із них ґрунтовно, створити собі стійку фінансову базу. Не можна стояти на місці. Цілеспрямовано та наполегливо відкривайте нові грані свого таланту, ґрунтуючись на своєму досвіді, знаннях та бізнес-плані.

Риби

Хоча кохання і важливе для представників цього знаку, але в інтимних відносинах їм буде нелегко. На жаль, багато хто виявить, що не здатний цінувати те, що має. Щоб знайти щастя і любов, ви повинні бути менш прагматичними. Не сумнівайтеся, що вас кохають, і насолоджуйтесь життям.

Раніше біоенерготерапевтка Мірелла Гасанова розповіла, що в останні дні року представники трьох знаків зодіаку можуть несподівано отримати серйозний прибуток.

Фото Pixabay

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