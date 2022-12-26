«На обід варимо 7 літрів борщу, аби кожному було по тарілочці»: 34-річна матір-героїня народила 11 дитину

Багатодітні сім’ї в Україні зустрічаються не так часто, адже виховувати дітей, то велика праця та відповідальність. Людмила Журжіу із села Перемишель на Хмельниччині народила одинадцяту дитину. Для важливої події вона обрала акушерсько-гінекологічне відділення Славутської міської лікарні. Там, до слова, з'явились на світ усі дітки породіллі. Новонародженого хлопчика родина вирішила назвати Макаром. Йому подарували речі першої необхідності і вже виписали з лікарні додому.

«Людмила у 2022 році отримала почесне звання „Мати-героїня“. Жінка креативна, порядна, сама водить автомобіль, — поділилась з „ФАКТАМИ“ староста Тетяна Парфенюк. — Діти Людмили Сергіївни та Богдана Валерійовича активні та комунікабельні, завжди беруть участь і різноманітних конкурсах та долучаються до проведення святкових заходів у громаді. Мама перебуває у декретній відпустці по догляду за дітками, так само оформив декрет і тато, Тому що двоє їхніх малюків не досягли трирічного віку. Макарчика вже зареєстрували, а ми у свою чергу привітали родину. Це одна з найбільш багатодітних родин в нашій громаді. Є ще сім'я, яка виховує 12 дітей. Журжіу — на другому місці. Що цікаво, на старостинський округ маємо аж 30 багатодітних родин, це досить високий показник».

Багатодітна матуся вся у клопотах, але у її голосі навіть не відчувається втома. Навпаки — жінка не приховує радості.

- Мабуть, на наше рішення стати багатодітними батьками вплинуло те, що у чоловіка Богдана 11 братів та сестер. Атмосфера дитячого сміху — це те, що дає стимул жити та працювати, — розповіла «ФАКТАМ» пані Людмила — Кожен з наших нащадків — особливий й намагаємось приділити увагу всім та звернути увагу на таланти та вподобання.

— Чим захоплюються ваші діти?

- Владиславу 14 років, Артему — 13, Дмитру -12, Ганні - 9 років, Віталію — 7 років, Альоні — 6 років, Валерії — 5 років, Тимофійчику — 4 роки, Валентину — 3 роки, Марині — рік. Й Макарчик, наймолодший, народився 28 листопада. Синочок — справжній богатир — з'явився на світ з вагою 4580 грамів. Що цікаво, кожній дитині на сімейній нараді обираємо ім'я. Справлятись з малечею допомагає коханий, усі обов’язки ділимо на двох. Та й старші залюбки беруться доглядати за молодшими. Владик вже визначився, що мріє бути автослюсарем, брат чоловіка в колгоспі працює, то Артемко любить ходити до нього і допомагати.

— Як любите проводити час і скільки літрів борщу потрібно приготувати на обід родині Журжіу?

- Обожнюємо мандрувати Україною, особливо бувати у замках та фортецях. Хочемо виростити з діток гідних людей. Богдан дуже турботливий чоловік, досі дарує мені квіти. Усе завжди робимо разом, обожнюємо збиратись за столом і гомоніти про все на світі. На обід варимо 7 літрів борщу, аби кожному було по тарілочці. Попри те, що у країні війна, не потрібно боятись народжувати.

Нагадаємо, харків`янин Юрій Гордієнко евакуював дітей із шести дитячих будинків.

169

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram