У Карпатах прикордонники двох країн шукають нелегалів, які заблукали (відео)

На Закарпатті, де нещодавно затримали молодиків на спробі незаконно потрапити до Румунії, українські прикордонники розшукують в горах чотирьох людей, які намагалися перетнути державний кордон та заблукали у горах. Веде пошуки й румунська сторона.

Як повідомляють в ДПСУ, напередодні військовослужбовці відділу прикордонної служби «Ділове» отримали інформацію про те, що в районі гори Піп Іван Мармароський румунські прикордонники затримали двох осіб, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон.

«Затриманими виявились громадяни України. Вони повідомили, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їхнього поля зору. Прикордонники негайно організували спільні з румунськими колегами пошукові заходи, що тривають й до тепер. На сьогодні до пошуків залучено вертолітну авіацію по обидва боки кордону», — повідомляють у прикордонній службі.

Наразі пошукову операцію ускладнюють погодні умови — великий сніговий покрив та погана видимість.

Керівництво Мукачівського прикордонного загону застерігає усіх охочих утриматися від походів у високогір’я.

Нагадаємо, що громадянин Іраку намагався вивезти за кордон свою доньку без дозволу матері дівчинки. Його затримали у залізничний пункт пропуску «Чоп (Дружба)».

Фото ДПСУ

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