Намагалися переплисти льодяну річку з дитячими кругами: на кордоні з Румунією врятували ухилянтів

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали двох мешканців Одещини, які з дитячими надувними кругами планували переплисти льодяну Тису, аби потрапити на територію Румунії. Таким чином вони хотіли уникнути призову до лав ЗСУ.

Чоловіків виявив і спинив наряд відділу прикордонної служби «Ділове», повідомили у прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Передчуваючи можливе переохолодження у зимовій воді, відчайдухи-порушники планували обмотатися харчовою плівкою і приклеїти до тіла дитячі надувні круги. Свій сухий одяг, особисті речі, документи та кошти вони планували зберегти, замотавши у мішки для сміття.

Предмети, вилучені у порушників кордону

У Державній прикордонній службі наголошують, що наразі охоронцям кордону вже відомо понад десять випадків загибелі втікачів через водний кордон на Тисі від початку повномасштабного вторгнення росії.

Втім, затримані жителі Одещини запевнили, що не знали про фатальні спроби своїх попередників.

На врятованих від неминучої сперті склали документи адмінпровадження за ст. 204−1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», скерувавши справу до суду.

Нагадаємо, ще восени прикордонники зверталися до несвідомих чоловіків із закликом не намагатися переходити кордон у засніжених Карпатах, наголошуючи на смертельній небезпеці.

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