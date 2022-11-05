На Закарпатті батько-іноземець намагався викрасти та вивезти дитину з України

Громадянин Іраку намагався незаконно вивезти з України свою доньку — попри заборону дружини-українки.

Як повідомили у прес-центрі Державної прикордонної служби, чоловік прибув з дитиною у залізничний пункт пропуску «Чоп (Дружба)» і планував виїхати потягом до Угорщини. Однак жінка попередньо проінформувала прикордонників про факт можливої спроби вивезення спільної доньки за межі України батьком — іноземцем.

У ході вивчення документів було встановлено, що чоловік дійсно вивозить дівчинку без дозволу матері.

На місце події викликали співробітників Нацполіції й горе-батько з дівчинкою вибули з пункту пропуску вже у супроводі слідчо-оперативної групи.

Нагадаємо, раніше прикордонники розповіли про найнезвичніші методи, до яких вдаються ухилянти призовного віку, аби потрапити за кордон і уникнути призову.

Фото facebook.com/zahidnuy.kordon/

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