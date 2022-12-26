Просто шок: стало відомо ім’я переможця «МастерШеф. Битва сезонів»

Відбувся суперфінал кулінарного реаліті «МастерШеф. Битва сезонів» (СТБ). Найяскравіші учасники минулих сезонів завершили змагання за звання найкращого. Суддями проєкту стали: Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський та Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно поділився рецептом курки з броколі. У суперфіналі за перемогу боролися Олександр Білодєд, Олександр Цвігун, Влад Міцкевич. Нагадаємо, зйомки проєкту відбувалися до початку повномасштабного вторгнення рф.

Переможцем «МастерШеф. Битва сезонів» став наймолодший учасник — Олександр Цвігун. Хлопець народився в Ірпені, у 19 років поїхав до Польщі набиратися досвіду в найкращому ресторані міста Щецина. Шеф йому довіряв, і тому ближче до завершення роботи Сашко вже був су-шефом і допомагав навчати новеньких. Юний фахівець став фіналістом на «МастерШеф. Професіонали"-2. Зараз розвиває українську гастрономію, а національна кухня ― його основна любов.

Олександр Цвігун

На балконі фіналістів підтримували родичі та решта учасників «МастерШеф. Битва сезонів». Після оголошення результатів ніхто не стримував своїх емоцій.

— У мене просто шок! — зізнався Сашко. - Це все наче сон.

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» суддя проєкту Ольга Мартиновська розповіла про зміни у своєму житті.

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