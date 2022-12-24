«Гарантую, пальчики оближете»: рецепт курки з броколі від Ектора Хіменеса-Браво

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор, суддя «МастерШеф. Битва сезонів» (СТБ) Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно поділився швидким рецептом м'ясного лавашу, запропонував фоловерам приготувати курку з броколі.

«Прийшов час поласувати стравою, яка є дуже популярною та відомою у Гонконгу, а саме куркою з броколі. Рецепт допоможе поринути у атмосферу Китаю, навіть якщо така кулінарна подорож не була запланованою!» — пише Ектор у соцмережах

Інгредієнти: • Куряче стегно — 300 г;

• Рисовий оцет — 30 г;

• Сода — 1 ст.л.;

• Крохмаль — 1 ст.л.; • Соєвий соус — 200 мл;

• Рисовий оцет — 20 мл;

• Цукор — 30 г;

• Крохмаль — 10 г;

• Вода — 30 мл; • Оливкова олія;

• Часник — 5 шт.;

• Імбир — 5 г; • Броколі — 100 г;

• Чилі — на смак.

«Обов'язково спробуйте приготувати цю страву: гарантую, пальчики оближете!» — радить він та показує процес приготування на відео.

Раніше кулінарка Тетяна Цибульська запропонувала приготувати з курячих стегенець мармуровий рулет.

Фото — скріншот



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