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«Гарантую, пальчики оближете»: рецепт курки з броколі від Ектора Хіменеса-Браво

12:44 24 грудня 2022
Курка з броколі

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор, суддя «МастерШеф. Битва сезонів» (СТБ) Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно поділився швидким рецептом м'ясного лавашу, запропонував фоловерам приготувати курку з броколі.

«Прийшов час поласувати стравою, яка є дуже популярною та відомою у Гонконгу, а саме куркою з броколі. Рецепт допоможе поринути у атмосферу Китаю, навіть якщо така кулінарна подорож не була запланованою!» — пише Ектор у соцмережах

Інгредієнти:

• Куряче стегно — 300 г;
• Рисовий оцет — 30 г;
• Сода — 1 ст.л.;
• Крохмаль — 1 ст.л.;

• Соєвий соус — 200 мл;
• Рисовий оцет — 20 мл;
• Цукор — 30 г;
• Крохмаль — 10 г;
• Вода — 30 мл;

• Оливкова олія;
• Часник — 5 шт.;
• Імбир — 5 г;

• Броколі — 100 г;
• Чилі — на смак.

«Обов'язково спробуйте приготувати цю страву: гарантую, пальчики оближете!» — радить він та показує процес приготування на відео.

Раніше кулінарка Тетяна Цибульська запропонувала приготувати з курячих стегенець мармуровий рулет.

Фото — скріншот

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