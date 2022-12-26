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Світ

Лавина на австрійському курорті: стала відома доля зниклих лижників

13:15 26 грудня 2022
Лавина

В Австрії припинено операцію з пошуку людей, які зникли після сходження лавини в гірськолижному районі Лех/Цюрс.

Як повідомляє Reuter, спочатку не виключалося, що під снігом можуть перебувати десять гірськолижників, проте всі зниклі безвісти вийшли на зв'язок. Пізніше за всіх із владою зв'язалися двоє туристів, які повідомили про себе пізно ввечері у неділю, 25 грудня.

Відомо, що постраждали четверо. Один із гірськолижників був швидко врятований з-під снігу та доставлений до лікарні в Інсбруку з тяжкими травмами. Деякі з тих, хто раніше вважався зниклими, спустилися в долину самотужки.

Нагадаємо, що влітку цього року в Італії сталася трагедія — внаслідок сходу льодовика в Доломітових Альпах загибли та постраждали альпіністи.

Фото Pixabay

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