Смертельна ДТП на Різдво у сусідній Словаччині: загинуло двоє дітей

У неділю, 25 грудня, у Словаччині сталася трагедія — в автомобільній аварії загинули діти. Раніше у Польщі у ДТП травми отримали українські діти та вагітні жінки.



ДТП у Словаччині сталася у неділю вранці поблизу села Рудняни у Кошицькому краї, пише mukachevo.net.



Внаслідок аварії загинули двоє дітей.



На місце ДТП був викликаний рятувальний вертоліт з Попрада. Але врятувати вдалося лише дорослого водія та пасажира, які отримали серйозні травми. Двоє дітей, які перебували під час зіткнення на задньому сидінні, загинули.



«Двоє неповнолітніх отримали, на жаль, травми несумісні з життям й навіть рятувальники вже не змогли їм допомогти. Їх просто викинуло від удару з авто. Водій отримав травму голови, був дезорієнтований та не пам'ятав обставин аварії», — йдеться у повідомленні.

Цього ж дня у Вінницькій області у ДТП загинула 41-річна жінка та її 8-річна донька. Їхня машина зіткнулася з пасажирським автобусом.

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