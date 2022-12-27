Новий рік без світла: міністр назвав можливі цілі ударів окупантів на свята

Міністр енергетики Герман Галущенко не виключає, що російські терористи можуть знову обстріляти енергетичну інфраструктуру країни на новорічні свята — тобто 31 грудня і 1 січня. Тож за таких умов можуть виникнути проблеми з освітленням домівок українців. Про це він сказав під час телемарафону.

Міністр вважає, що росіяни не зняли з черги денної завдання знищити українську енергетичну інфраструктуру.

«Росіяни не відмовилися від обстрілу енергосистеми. Вони прив’язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік — це одна з таких дат, коли вони намагатимуться максимально завдати шкоди нашій енергосистемі», — констатував Галущенко.

Якщо ж масштабних обстрілів у новорічні дні не станеться, енергетики мають намір забезпечити безперебійне електропостачання.

Нагадаємо, у щоденному зверненні до українців 26 грудня президент Зеленський подякував усім працівникам енергетичних підприємств за те, що на Святвечір та Різдво вдалося дати людям більше електроенергії, не дивлячись на все ще існуючі дефіцити.

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