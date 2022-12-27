«Чим більше окупанти втрачають, тим більше часу ми всі виграємо для України»: Зеленський про ситуацію на фронті

Ситуація в районі Бахмута, Кремінної та на всіх інших напрямках на Донбасі дуже складна й потребує максимуму сил та концентрації.



Про це сказав у своєму зверненні за результатами 306-го дня війни президент Володимир Зеленський.



«Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси — а це значні ресурси, — щоб вичавити бодай якесь просування. І я дякую всім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно, і які все ж таки знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, а щоб вибивати окупантів, «мінусувати» їх… Молодці, хлопці!

Також Зеленський подякував усім працівникам енергетичних підприємств за те, що на Святвечір та Різдво вдалося дати людям більше електроенергії.



«Звичайно, дефіцити зберігаються. Відключення продовжуються. Станом на цей вечір у різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключено. Але кількість і тривалість відключень все ж таки поступово зменшується. Дякую кожному і кожному, хто забезпечив цей результат» , — заявив Володимир Зеленський.



Крім того, український лідер розповів, що було проведено розширену нараду за підсумками його візиту до США та реалізації домовленостей.



«Часу втрачати не будемо. Все, про що домовилися у Вашингтоні, реалізуємо швидко. Настільки, наскільки це можливо», — сказав президент.



На завершення промови Володимир Зеленський нагадав співвітчизникам про можливість ракетних атак підступного російського ворога.



«Будь ласка, не забувайте, що потрібно бути готовими до російських ракетних атак чи провокацій. ППО готується, держава готується, і кожен має підготуватися. Враховуйте, будь ласка, сирени. Слава Україні!» — резюмував своє звернення президент.



Раніше Зеленський вже попереджав українців про можливий ракетний удар російських загарбників на Новий рік.

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