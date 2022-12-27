«Піддала» й зарізала: в Запоріжжі п’яна жінка позбавила життя чоловіка
На Різдво у Запоріжжі сталося вбивство — дружина позбавила життя власного чоловіка. Про це повідомили в обласному главку поліції.
Поліцейські встановили, що 51-річний загиблий та його 39-річна співмешканка довгий час зловживали спиртними напоями. Вночі під час спільного розпивання алкоголю між цивільним подружжям виник конфлікт. Жінка схопила ножа та вдарила чоловіка в область ключиці.
Від тілесного ушкодження чоловік помер на місці.
Зловмисницю затримано.
Нагадаємо, у Дніпрі 42-річний чоловік зарізав власну дружину, після чого наклав на себе руки, викинувшись з вікна на 16 поверсі багатоквартирного будинку.276
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram