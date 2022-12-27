Все болить, важко самостійно вставати: Jerry Heil розповіла, як почувається після падіння

Популярна співачка Jerry Heil, яка під час виступу в Тернополі впала в оркестрову яму та серйозно травмувалася, все ще перебуває в лікарні. Каже, що почувається вже краще, але їй важко самостійно вставати, болять ребра. За прогнозами лікарів, відновлення артистки може тривати до трьох місяців. Але навіть в лікарняній палаті Jerry Heil жартує, спілкується з прихильниками в соцмережах.

«Це болісна штука. Мабуть, тому я так віджартовуюсь. Сказали, що болітиме до трьох місяців. Декілька тижнів загоюватиметься. Ще не зрослося», — розповіла співачка про свій стан в ефіру «Сніданку з 1+1».

Поки що Яна (справжнє ім’я артистки) не планує відновлювати концертну діяльність, адже потребує медичного нагляду. Співачка зізнається, що відчуває провину за перенесені виступи.

«Виписатися можна ледь не сьогодні, але потрібно бути під наглядом лікарів. У мене крутиться голова, коли я встаю і сідаю. Сама я цього зробити не можу», — сказала Jerry Heil.

Раніше вона розповідала, що впала з трьох метрової висоти, зламала ребра та отримала струс мозку.

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