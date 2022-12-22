39.74 / 40.40 41.51 / 42.43
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Співачка Jerry Heil впала в оркестрову яму під час виступу в Тернополі

12:59 22 грудня 2022
Співачка Jerry Heil

Популярна українська співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва), яка брала участь у національному відборі на «Євробачення», під час виступу в Тернополі впала в оркестрову яму. Про це повідомили на сторінці артистки в Інстаграм.

Глядачі, які були в залі, кажуть, що Jerry Heil підійшла на край сцени ближче до шанувальників та не втримала рівновагу. Очевидно, її засліпили софіти.

Як повідомила команда Яни, їй знадобилася допомога лікарів. Наразі зірка перебуває під наглядом медиків. Через травму довелося перенести її виступ в Івано-Франківську.

Нагадаємо, нещодавно артистка повернулася до України із США, де навчається в Бостоні. Jerry Heil бере участь у благодійних концертах на підтримку України.

Нещодавно вона створила актуальний кавер на «Вовчицю» Олега Винника.

137

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Денис Бережник

Відомий український спортсмен утік із країни до США

бачок

Пластикова пляшка у зливному бачку: простий трюк, завдяки якому туалет довго радуватиме вас чистотою

Скумбрія з овочами

Скумбрія під білою шубою: неймовірна смакота для новорічного столу

Бред Пітт

Ще та гаряча штучка: Бред Пітт показався з передбачуваною дівчиною

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту