Співачка Jerry Heil впала в оркестрову яму під час виступу в Тернополі

Популярна українська співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва), яка брала участь у національному відборі на «Євробачення», під час виступу в Тернополі впала в оркестрову яму. Про це повідомили на сторінці артистки в Інстаграм.

Глядачі, які були в залі, кажуть, що Jerry Heil підійшла на край сцени ближче до шанувальників та не втримала рівновагу. Очевидно, її засліпили софіти.

Як повідомила команда Яни, їй знадобилася допомога лікарів. Наразі зірка перебуває під наглядом медиків. Через травму довелося перенести її виступ в Івано-Франківську.

Нагадаємо, нещодавно артистка повернулася до України із США, де навчається в Бостоні. Jerry Heil бере участь у благодійних концертах на підтримку України.

Нещодавно вона створила актуальний кавер на «Вовчицю» Олега Винника.

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