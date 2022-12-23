Перелом ребра та струс мозку: Jerry Heil розповіла про травми через падіння

Популярна українська співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва), яка під час виступу в Тернополі впала в оркестрову яму, показала, як це сталося та розповіла про свій стан.

Артистка опублікувала в соціальних мережах відео, як вона спілкувалася з глядачами, а потім поверталася на сцену і в світлі софітів не побачила, як робить крок в яму. Яна впала з висоти приблизно трьох метрів. За словами артистки, від удару вона знепритомніла.

«Просто лежала на бетоні непритомна з відкритими очима. До того ні разу не втрачала свідомість», — розповіла Яна.

Вона вважає, що дивом не отримала серйозніших травм. Співачка відбулася переломом ребра та струсом мозку. Вона перебуває під наглядом лікарів.

«Я вже прийшла до тями, у мене все настільки добре, наскільки це можливо, бо за таких умов отримати лише струс та перелом ребра — це чудо. Для мене це додатковий знак, що проживати треба кожну хвилиночку свого життя. І під ноги дивитися. На відео видно, як впевнено я ступаю в пустоту; пам'ятаю, як мені здавалося, що я бачу там підлогу. Далі нічого не пам’ятаю. Не могла навіть згадати ім’я асистентки», — розповіла Jerry Heil.

Через отримані травми співачка змушена була перенести свій виступ в Івано-Франківську.

Нагадаємо, артистка навчається в Бостоні (США). Нещодавно Jerry Heil повернулася до України, дає благодійні концерти, брала участь у національному відборі на «Євробачення».

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