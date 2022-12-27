«Вагнерівці» нічим не допоможуть: офіцер армії Ізраїлю пояснив, чому ЗСУ зможуть скоро відкинути ворога від Бахмута

Бахмут на Донеччині, який вже кілька місяців не можуть захопити російські окупанти, перебуває під контролем ЗСУ. Росіяни там зазнають величезних втрат. Попри те, що Бахмут намагаються атакувати «вагнерівці», які вважаються найбільш досвідченими та оснащеними підрозділами росіян, у них немає жодної можливості взяти місто.

Про це в етері Апостроф TV розповів ізраїльський командир спецпідрозділу Денис Десятник.



«У російських окупантів дуже великі втрати, і те, що зараз така, можна сказати, пауза, що вони не контратакують, я не думаю, що вони зможуть переформуватися й продовжити контрнаступ, тому що у них вбита вся мотивація та дуже великі втрати», — зазначив він.

На думку Десятника, найближчим часом ЗСУ зможуть відкинути росіян ще далі. Ворог має проблеми з постачанням — немає продуктів, погано з боєприпасами.

На Бахмутському напрямі багато мобілізованих, які не мотивовані, не хочуть воювати та здаються у полон.

«Вони налякані, вони здаються у полон. Як тільки наші починають атакувати, вони краще здадуться в полон, ніж загинуть», — описав ситуацію він.

За словами Десятника, щоб ЗСУ легше було воювати й відкинути росіян від Бахмута, потрібно, щоб мешканці виїхали з міста.

Багато військових, як в Україні, так на Заході вважають, що Бахмут — це ключ до захоплення Донбасу.

Нагадаємо, голова ГУР генерал Кирило Буданов заявив, що захоплення росіянами Бахмута покращить позиції росії на сході, відкривши дороги до інших міст Донбасу, які все ще перебувають під контролем України.

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