Буданов розповів, навіщо пригожину потрібен Бахмут

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, який нещодавно заявляв, що запаси високоточного ракетного озброєння російської федерації вже підходять до завершення, назвав дії військовослужбовців росії в білорусі «рутинними маневрами», покликаними збити з пантелику ЗСУ та відволікти підрозділи Сил оборони від бойових дій на південному сході країни.

«Все це елементи дезінформаційних кампаній», — сказав він в інтерв'ю New York Times. Втім, за його словами, хоча загроза відновлення російського вторгнення з північного кордону України з білоруссю не є неминучою, її все ж таки не можна виключати.

Керівник ГУР МО, говорячи про бої на Донбасі, зазначив, що стратегію російської сторони частково диктують амбіції фінансиста ПВК Вагнера євгенія пригожина, який «здійснив хрестовий похід, щоб захопити місто Бахмут, щоб відтіснити на задній план конкуруючих командирів». За його словами, ця ПВК координує свої дії з армією, але є основною силою на Бахмутському фронті. А російський генерал сергій суровікін, призначений у вересні командувачем зс рф в Україні, приєднався до пригожина та став суперником міністра оборони росії сергія шойгу.

«Тут є лише ідеологічне та медійне питання, — сказав він про жорстокі бої під Бахмутом. — Ось чому загони Вагнера так фанатично намагаються захопити це місто. Їм треба показати, що вони сила і вони можуть те, що не змогла російська армія. Ми це ясно бачимо та розуміємо».

За словами Буданова, хоча захоплення Бахмута і не вважається стратегічно важливим, це покращить позиції росії на сході, відкривши дороги до інших міст Донбасу, які все ще перебувають під контролем України.

Він вважає, що союз пригожина та суровикина привів до передачі важкого озброєння з армії до ЧВК, що розширило роль цієї організації у війні.

Кирило Буданов говорив і про російські атаки на українську інфраструктуру, у тому числі за допомогою крилатих ракет і безпілотників. Так, з жовтня зс рф била по енергетичній інфраструктурі з інтервалом приблизно від тижня до 10 днів, при цьому в кожному залпі у середньому було випущено близько 75 ракет.

росія використовує іранські безпілотники та розраховує на поповнення свого ракетного арсеналу Тегераном, запропонувавши Ірану «наукове ноу-хау». Однак, за його інформацією, офіційний Тегеран досі відмовлявся підтримати росію постачанням балістичних ракет.

«Іран не поспішає із цим зі зрозумілих причин. Як тільки росія запустить перші ракети, санкційний тиск на Іран посилиться», — сказав Буданов.

За його словами, росія отримала у Ірану 1700 «Шахедів», вони поставляються траншами. На сьогоднішній день зс рф запустили близько 540 безпілотників, більшість з яких були збиті.

Однак ці БПЛА дешеві — вартість виробництва становить близько 7000 доларів за одиницю, хоча неясно, скільки Іран насправді бере з росії за цю зброю.

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Фото з Вікіпедії

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