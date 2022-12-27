Смартфон погано ловить мережу: як відновити зв’язок самостійно

Користувачі мобільного зв'язку знають, що поганий сигнал мережі — це коли на екрані відображається позначка 0 або 1 (у рядку, де вказана назва оператора та тип підключення), відбуваються постійні обриви голосового зв’язку та інтернету, а SMS-ки надходять через раз.

Як можна покращити стан з'єднання, розповіли експерти ресурсу iTechua.

Перше, що вони радять, — перезавантажити смартфон або короткочасно перевести в режим польоту. Якщо не допомогло, можна спробувати змінити тип мережі в установках підключення. Наприклад, зараз у вас стоїть 4G (LTE). Якщо зв’язок зовсім ніякий, то пробуємо поміняти на 3G або навіть 2G, щоб хоч якийсь зв’язок був.

Не виключено, що проблема полягає в тому, що ваш смартфон працює повільно. Іноді гальмує не інтернет, а саме запущений додаток, який працює з мережею. Тут потрібно провести рестарт смартфона, а також звернути увагу на обсяг вільної пам’яті — якщо її зовсім мало, пристрій може гальмувати.

Не можна виключати і апаратні проблеми з пристроєм, адже з часом будь-які деталі зазнають деградації. Якщо в тій місцевості, в якій ви зараз, інші смартфони працюють краще, то, швидше за все, проблема саме з залізом вашого девайсу.

Різні електромагнітні перешкоди позначаються на будь-якому радіосигналі. Але від перешкод піти складно, хіба покинути локацію. Наприклад, є варіант, коли в будинку є кімната, в кутку якої стільниковий зв’язок практично не працює — достатньо 2-х стін, і зв’язку майже немає. Тут доведеться дослідним шляхом шукати те місце, де зв’язок буде кращим або зовсім змінити локацію. Якщо це житловий будинок або квартира, то покращити якість зв’язок може допомогти заявка мобільному оператору. Якщо ж у нього для цього немає технічної можливості, врятує хіба придбання підсилювача мобільного зв’язку.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як зарядити смартфон при блекауті за допомогою пальчикових батарейок.

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