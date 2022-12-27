На Луганщині росіяни вимушено збільшили кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів, — Генштаб

Триває вже 307-а доба протистояння російському широкомасштабному вторгненню, і, попри значні втрати у живій силі, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Одночасно загарбники безуспішно прагнуть покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, під Лиманом ворожий вогонь фіксувався біля Площанки і Діброви на Луганщині та Ямполівки і Григорівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку під щільними обстрілами були захисники Соледару, Бахмуту, Озарянівки, Майорська, Нью-Йорка та ще низки населених пунктів Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив ворога потрапили Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

Ситуація на інших оперативних напрямках є наступною:

Сіверський та Слобожанський напрямки — артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Мефедівка та Вовківка Сумської області, а також Вовчанська та ще трьох прилеглих сіл на Харківщині;

Куп’янський напрямок — ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічне, Куп’янськ, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Коломийчиха — Луганської;

Новопавлівський напрямок — артилерійського ураження зазнали райони Вугледара, Пречистівки, Времівки та Великої Новосілки Донецької області;

Запорізький напрямок — обстрілів з танків та ствольної артилерії по районах Темирівки, Полтавки, Дорожнянки, Новоандріївки, Кам’янського та Плавнів Запорізької області;

Херсонський напрямок — від російських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки Херсонської області та міста Херсона. Серед місцевих жителів є постраждалі.

Тим часом на тимчасово підконтрольній ворогу частині Луганщини відзначається збільшення випадків дезертирства російських військовослужбовців та залишення ними бойових позицій. З метою утримання контролю над ситуацією, російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів до підрозділів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також ще один важливий військовий об’єкт.

Нагадаємо, офіцер армії Ізраїлю Денис Десятник висловив упевненість в тому, що ЗСУ зможуть скоро відкинути ворога від Бахмута, і пояснив, чому.

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