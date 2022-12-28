Головний невдаха: Ілон Маск за рік, що минає, втратив 140 млрд доларів

Рік, що минає, виявився дуже невдалим для компаній, які побудували свій бізнес на розвитку комп'ютерних технологій, інтернеті та соцмережах. Це негативно позначилося на капіталах найбагатших людей у світі. Як уже повідомляли «ФАКТИ», Ілон Маск втратив перше місце в рейтингу головних багатіїв за версією журналу Forbes.

У вівторок, 27 грудня, агентство Bloomberg підбило підсумки 2022 року. І вони виявилися вкрай неприємними не лише для Маска. Втім, він втратив за рік більше, ніж будь-хто ще у списку мільярдерів. Ілон став біднішим на 140 мільярдів доларів!

У січні нинішнього року його статки оцінювалися в неймовірну суму — 270 мільярдів доларів. За оцінкою Bloomberg, 27 грудня Маск «коштує» 130 мільярдів. Поки що це дозволяє йому займати друге місце у рейтингу найбагатших людей планети.

Засновник Amazon Джефф Безос, нещодавно головний конкурент Маска, скотився до кінця року на шосте місце. Його втрати становили 86,3 мільярда доларів. Станом на 27 грудня його капітал оцінюється у 106 мільярдів доларів.

Марк Цукерберг зовсім вилетів не лише з першої десятки рейтингу, а й із першої двадцятки. На початку року керівник та головний акціонер компанії Meta, до якої входить соцмережа Facebook, володів капіталом у розмірі 125,5 мільярда доларів. Його втрати становили 81,1 мільярда доларів. Тепер статки Цукерберга оцінюються в 44,4 мільярда, що дозволило йому зайняти лише 25-е місце в рейтингу.

Відчутних збитків зазнали й творці Google. Ларрі Пейдж втратив за рік 46,1 мільярда доларів. З капіталом 82,3 мільярда він ледве зачепився на 10-му місці. Сергій Брін, чиї втрати виявилися трохи меншими (44,8 мільярда доларів), посідає 11-е місце з капіталом 78,8 мільярда доларів.

Білл Гейтс знаходиться на четвертому місці з капіталом 109 мільярдів доларів. Він став біднішим на 28,6 мільярда.

Перше місце у рейтингу Bloomberg посідає тепер француз Бернар Арно. Його капітал оцінюється в 163 мільярди доларів.

А третє місце вирвався індійський бізнесмен Гаутам Адані — 116 мільярдів доларів. За рік він став багатшим на 39,9 мільярда доларів.

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