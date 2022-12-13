Догрався: Ілон Маск втратив перше місце у рейтингу найбагатших людей у світі

У вівторок, 13 грудня, глава компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск втратив перше місце у списку найбагатших людей у світі. Згідно з Forbes і Bloomberg, рейтинг тепер очолює француз Бернар Арно. Він керує діяльністю LVMH — міжнародного об'єднання, яке займається виробництвом предметів розкоші. Компанія була заснована в 1987 році в результаті злиття будинку моди Louis Vuitton та компанії Moët Hennessy. Нині LVMH поєднує 75 люксових брендів. У 2021 році її було визнано найдорожчою компанією Європи.

Статок Маска зараз становить 178 мільярдів доларів. Арно багатший за американського бізнесмена на 10 мільярдів доларів.

Маск уперше очолив рейтинг мільярдерів навесні 2021 року. Тоді його капітал оцінювався у 219 мільярдів доларів. Це дозволило йому витіснити з першого місця засновника Amazon Джеффа Безоса, статки якого Forbes оцінив у 171 мільярд доларів.

Арно тоді був на третьому місці. Його статки оцінювалися в 158 мільярдів доларів. Француз продовжував стабільно нарощувати свій капітал.

Бернар Арно

А Маск зіткнувся з певними труднощами останні кілька місяців. Головною його проблемою стала купівля соціальної мережі Twitter за 44 мільярди доларів. Щоб здійснити цю угоду, Ілону довелося продати частину своїх акцій Tesla.

Придбання Twitter супроводжувалося скандалами та судовим позовом. Все це негативно вплинуло на котирування акцій Tesla.

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