ЗСУ потужно накрили вогнем Чаплінку під Херсоном: у противника десятки загиблих, — Генштаб

Протягом доби, що минула, росіяни завдали ракетного удару та здійснили 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню. У черговий раз під обстрілами опинився звільнений Херсон.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.

Сили оборони України відбили атаки ворога в районах 15 населенних пунктів Луганської та Донецької областей. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.



На Херсонському напрямку противник продовжує мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, постраждали Червоногригорівка Дніпропетровської області; Антонівка — Херсонської та місто Херсон. Є постраждалі серед цивільного населення.

Генштаб підтвердив дані щодо влучного ураження позицій ворога 26 грудня в районі Чаплинки Херсонської області — було ліквідовано близько 50 російських військовослужбовців.



За добу, що минула, українські ракетники і артилеристи уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки, 2 склади боєприпасів, а також важливий військовий об’єкт окупантів.

Раніше повідомлялося, на Луганщині росіяни вимушено збільшили кількість патрулів для затримання та повернення своїх дезертирів.

Фото Генштабу ЗСУ

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