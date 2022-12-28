Середину метушливого передноворічного тижня, середу, 28 грудня, астрологи називають днем, коли особливої уваги вимагатиме інформація, що надходить — вона не буде випадковою. Почуте чи прочитане допоможе у майбутньому знайти відповідь на важливе запитання. Також сьогодні слід прислухатися до своєї інтуїції — це дозволить прорахувати свої дії на кілька кроків уперед.

Овен

Цей день виявляє вроджену схильність Овнів до компромісів, дипломатичності, вишуканості. Не дивно, що багато хто помічатиме на собі погляди оточуючих, відчує підтримку колег і отримає схвалення начальства, пише slovofraza.com.

Телець

Сприятливий день для конструктивного спілкування. Багато хто з Тельців підходитиме до реальності з розумінням суті того, що відбувається, і намагатиметься допомагати людям проявляти їхні кращі якості. Зосередьте весь ваш досвід на суспільних справах, педагогіці, вихованні власних дітей.

Близнюки

День символізує завзятість. Наполегливо слідуючи своїм цілям, ви зрозумієте, що зрештою досягнете успіху — так і станеться. Не відступайте від наміченого і не сумнівайтеся у своїх силах та здібностях.

Рак

День символізує владу та відповідальність. Раки-керівники можуть одночасно займатися звітами та планувати нові справи. Багатьом доведеться брати активну участь у долях людей зі свого оточення. Намагайтеся зробити все, що від вас залежить, щоб не розчарувати людей, які чекають від вас реальних результатів.

Лев

Сьогодні багатьом Левам доведеться працювати в екстремальних умовах, але ваш «подвиг» винагородиться. Ви отримаєте матеріальну компенсацію, рівнозначну витраченим зусиллям. Ви досягнете професійних досягнень, якщо навчитеся діяти в ситуації, що швидко змінюється, проявите креативність.

Діва

Цей день є дуже сприятливим для отримання доходів. Ваші допитливість, сильна логіка та аналітичні здібності, як завжди, зроблять неоціненний внесок у просуванні справ. Вам зараз потрібно подумати про способи утримання досягнутих позицій та вкладення накопичених коштів. Ваша передбачливість призведе до успіху.

Терези

Подружнє життя — дуже серйозний і відповідальний крок для Терезів, і з цим вони поспішати не будуть. Ви не з тих, кому властиві лірика та романтика. Вам не до серця швидкоплинні романи, тому обирайте в супутники життя надійну людину.

Скорпіон

Найкраще у Скорпіонів виходитиме сьогодні вирішення фінансових питань. Якщо Ви підійдете до цього завдання з творчих позицій, то не тільки знайдете оригінальне, вірне та швидке рішення, а й приємно здивуєте своїх рідних та близьких людей.

Стрілець

Незважаючи на те, що характер у Стрільців спокійний, ухваливши рішення (може, і неправильне), вони його потім навряд чи змінять. Багато хто буде впевнений у тому, що високих результатів можна досягти лише завдяки своїй завзятості та працьовитості.

Козеріг

Цей день символізує «власне» ставлення до життя. Це означає, що деякі Козероги прагнутимуть одноосібно розподіляти блага і використовувати людей у своїх інтересах. Безоплатно використовуючи людей, ви можете стати енергетичним боржником, не кажучи вже про те, що залишитеся боржником у матеріальному відношенні. Подумайте про це.

Водолій

Ймовірно, що старання Водоліїв будуть зосереджені на якійсь проблемі особистого характеру, яка для них має першорядну важливість. Не варто надмірно концентруватися на якійсь проблемі, інакше прагнення стабільності може активізувати ваш егоїзм.

Риби

Подвійний день. У кращому разі Риби будуть налаштовані творчо, з особистою зацікавленістю ставитимуться до всього, що вони роблять; у найгіршому — спробують експериментувати, зацікавляться авантюрами. Не розпорошуйте свою енергію, займаючись несправедливими справами.

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Фото Pixabay

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