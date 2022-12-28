Непереможний боксер-нокаутер потрапив за ґрати за 11 днів до чемпіонського бою

Непереможного американського боксера, чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA Джервонту Девіса (27 перемог, 25 з них — нокаутом), який ефектно вирубав в останньому бою Роландо Ромеро, заарештовано в окрузі Бровард (штат Флорида, США) і ув'язнено без права внесення застави. Як повідомляє TMZ, 28-річного американця звинувачують у завданні тілесних ушкоджень і домашньому насильстві.

Пікантність ситуації в тому, що в ніч на 8 січня Девіс мав провести бій з володарем титулу WBA у другій напівлегкій вазі домініканцем Ектором Гарсією, який заради цього поєдинку піднявся у легкий дивізіон (до речі, в андеркарді дуелі виступить українець Карен Чухаджян). А на 15 квітня в американця, який неодноразово заявляв про бажання битися з Василем Ломаченком, заплановано мегабій проти Райана Гарсії.

Зазначимо, що Девіс вже потрапляв до в'язниці з тієї ж причини у 2020 році (після побиття матері його доньки на благодійному баскетбольному матчі). Крім того, 16 лютого на боксера чекає суд за скоєння ДТП, в якій постраждали четверо людей, а сам Джервонта втік з місця подій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний боксер Майк Тайсон побив до крові попутника на борту літака.

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