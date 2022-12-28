У Криму окупанти винесли суворий вирок журналістці, викраденій фсб

Російські окупанти продовжують репресії проти українців на окупованих територіях. Так, суддя міського суду в окупованій Феодосії Наталія Кулінська оголосила вирок у кримінальній справі стосовно громадянської журналістки Ірини Данилович, яка була викрадена співробітниками фсб та згодом звинувачена у зберіганні саморобного вибухового пристрою, повідомляє «Крымский процесс».

Вирок був оголошений у повному обсязі, суд визнав Ірину Данилович винною у скоєнні злочину, передбаченого статтею 222.1 КК рф «Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв» щодо носіння вибухового пристрою і призначив їй покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії загального режиму, а також зобов'язав сплатити штраф у розмірі 50 тисяч рублів.

Нагадаємо, що Ірина Данилович була викрадена співробітниками фсб 29 квітня і до 7 травня утримувалась у підвалі фсб без жодного статусу та адвокатської допомоги. Потім у сумці, яку в неї вилучили, нібито знайшли вибухівку і 7 травня окупаційний суд обрав їй запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

За версією фсб, Данилович зберігала 200 грамів вибухівки в підкладці футляра для окулярів. Сама вона та її захист наполягали на тому, що вибухові речовини їй підкинули.

Наприкінці липня журналістка зуміла передати, що у СІЗО на неї продовжують чинити тиск співробітники фсб. Зокрема, їй завдали тілесних ушкоджень під час етапування до суду. 7 листопада суд відмовив стороні захисту у допиті 15 свідків, дозволивши в суді допитати лише одного. 22 листопада стало відомо, що адміністрація СІЗО чинить на журналістку тиск в якості помсти за регулярні скарги про порушення з боку представників пенітенціарної установи. 30 листопада Ірина Данилович дала свідчення у суді, повідомивши, що її тиждень тримали у підвалі фсб, душили, допитували на поліграфі та погрожували вбивством.

27 грудня перед дебатами журналістці викликали «швидку», оскільки її стан здоров'я погіршився через відсутність медичної допомоги у СІЗО. Медики відмовили у госпіталізації. Під час дебатів Ірина Данилович неодноразово заявляла, що вона нічого не чує та не розуміє, що відбувається у залі суду.

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