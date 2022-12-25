Кошмаритиме українських патріотів: експерти назвали ветерана російської корупції, який організовуватиме «кримські трибунали»

В окупованому Криму, де вже риють оборонні траншеї в очікуванні наступу ЗСУ, активізувались «говорящі голови», які пов’язані з діяльністю колишнього сочинського прокурора з «лихих дев’яностих», а пізніше — генерального прокурора і міністра юстиції росії Володимира Устинова.

«Цей ветеран російської корупції беззмінно з 2008 року посідає місце представника президента країни-агресора в Південному федеральному окрузі, чиї «повноваження» злочинно «поширили» і на окупований Крим, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — Серед іншого Устинов прославився фальсифікацією «розслідувань» терористичних актів у Волгодонську, загибелі підводного човна «Курськ», захоплення «Норд-Осту», а також він прямо курував переслідування та «знежирення» олігархів Гусинського та Ходорковського.

Путін щороку спеціально та персонально «продовжує повноваження» пенсіонера Устинова, якому 25 лютого 2023 року буде вже 70 років".



Очевидно, вважають аналітики, Устинову тепер терміново потрібен новий козир для подальшого безбідного існування, як власного, так і свого сина Дмитра, зятя Ігоря Сєчина та «відповідального працівника» Кремля.



«Тому саме Устинов зараз терміново генерує ідеї щодо нових злочинних «масштабних процесів» проти українських громадян, які планують фабрикувати у Ростові та окупованому Сімферополі у стилі попередніх сфальсифікованих ветераном російської прокурорської корупції «гучних справ», — вважають в Асоціації реінтеграції Криму.

Тим часом донецько-кримський колаборант Дмитро Ворона призначений окупантами «сенатором від Запорізької області».

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