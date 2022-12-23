Росіяни ведуть обстріли на всіх напрямках фронту та готують оборонні траншеї у Криму

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Високе Сумської області, Хатне Харківської області, Стельмахівка, Андріївка, Надія, Макіївка, Майданчик, Краснопопівка та Діброва Луганської області, а також Новоселівка, Ямполівка, Яковлівка, Нью-Йорк, Водяне, Красногорівка та Мар'їнка на Донеччині, повідомили у Генштабі.



Авіація Сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, знищила три зенітно-ракетні комплекси та один центр БПЛА противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії України вразили три пункти управління, три склади боєприпасів та вісім районів зосередження живої сили окупантів.



За інформацією Генштабу, на Сіверському напрямку противник здійснив обстріли з РСЗВ у районах населених пунктів Блешня Чернігівської області, Нововасилівка, Атинськ, Іскрисківщина, Павлівка, Водологи та Краснопілля у Сумській області.

На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Шевченка, Стрілка, Ненудне, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Волохівка та Строївка Харківської області.

На Куп'янському напрямку ворог вів обстріли у районі Новомлинська, Куп'янська, Крохмального та Берестового Харківської області, а також Новоселівського та Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Майданчик, Краснопопівку та Діброву Луганської області. На Бахмутському противник здійснив обстріл з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам'янське, Білогорівка, Бахмут, Клещіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку від ворожого вогню постраждали райони Костянтинівки, Водяного, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку вогневий вплив зазнали Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар та Микільське Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках було обстріляно Марганець Дніпропетровської області та Херсон.



На Волинському та Поліському напрямах ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На території республіки білорусь військові комісаріати проводять перевірку приписного складу. Особлива увага приділяється старшим офіцерам, які перебувають у запасі.



У зв'язку зі значними втратами, окупанти облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області. Крім того, кілька туристичних баз використовують для розміщення військовослужбовців окупаційних військ.



На території тимчасово окупованої АР Крим ворожі підрозділи здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій уздовж автодороги Красноперекопськ — Джанкой.

Нагадаємо, поїздка президента Зеленського в Америку завершилася позитивними результатами. У Конгресі США підтримали надання допомоги Україні. Також українська армія найближчим часом отримає довгоочікувані комплекси Patriots, які допоможуть захистити наші міста та села від ударів російських окупантів.

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