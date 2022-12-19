В ДБР не підтвердили, що шукають через Інтерпол Жеваго з батальйону «Монако» після розслідування УП — ЗМІ

Державне бюро розслідувань, Офіс генпрокурора та Нацполіція не змогли підтвердити, чи був Жеваго оголошений у міжнародний розшук через Інтерпол та чи намагаються слідчі екстрадувати його в Україну зараз. Про це говориться у розслідуванні «Бізнес Цензора» з посиланням на відповіді правоохоронних органів.

ДБР написало відписку про таємницю слідства, хоча ще у липні 2021 року відомство публічно у пресрелізі повідомило, що Інтерпол опублікував червоне оповіщення щодо олігарха.

В Нацполіції повідомили, що вели листування з органами іноземних держав стосовно Жеваго «з питань, що належать до сфери діяльності Інтерполу».

А в ОГП заявили що досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо Жеваго взагалі зупинено у зв’язку з міжнародним розшуком підозрюваного.

«Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62 019 000 000 000 888 за підозрою Ж. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 209 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено у зв’язку з міжнародним розшуком підозрюваного. Органом досудового розслідування проводиться ряд слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження підозрюваного, у тому числі в межах міжнародного співробітництва», — йдеться у відповіді журналістам від прокуратури.

Більше того, як зазначають журналісти БЦ, на сайті Інтерполу немає прізвища Жеваго про оголошення його у розшук. Про це заявляла і пресслужба олігарха. При цьому місце перебування Жеваго ніколи не було секретом для суспільства. Жив він у Дубаї, відвідував Швейцарію та Велику Британію.

У серпні 2022 року «Українська правда» оприлюднила розслідування «Батальйон Монако». Журналісти знайшли Костянтина Жеваго на його власній яхті з назвою «Z» вартістю близько $ 70 мільйонів.

Після цього в ДБР були змушені заявити, що начебто вживають заходів для затримання та екстрадиції до України одного з фігурантів журналістського розслідування, який є підозрюваним у кримінальному провадженні Бюро у незаконній розтраті коштів.

Водночас «ДБР та прокуратура могли застосувати так зване заочне спеціальне розслідування. Застосовується коли підозрюваний переховується від слідства й перебуває у розшуку. Тоді матеріали обвинувачення можна передавати в суд. І відповідно добиватись там справедливого вироку. Але правоохоронці вирішили просто зупинити справу. А на питання Бізнес Цензора про те, чому не ведеться заочне розслідування відповідати відмовились», — наголошується у розслідуванні.

На думку журналістів, «абсурдність ситуації у тому, що у держави Україна в розпорядженні є багато доказів причетності олігарха та менеджменту його компаній до шахрайських схем. Але складається враження, що ДБР та Офіс генпрокурора роблять все неможливе для того, щоб Жеваго і далі безтурботно вештався на яхті між дорогими курортами».

Заочну підозру у згаданому кримінальному провадженні ДБР оголосило Костянтину Жеваго у вересня 2019 року. Олігарх тоді встиг виїхати за кордон. Мова йде про виведення $ 113 млн (зараз це більше 4 млрд грн.) з підконтрольного йому збанкрутілого банку «Фінанси та Кредит».

Проте збитки завдані банкрутством «Фінанси та Кредит» набагато більші. Як повідомив БЦ Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, банк був винен кредиторам 31 млрд грн. З них вони не отримали 27,5 млрд грн. Зокрема, перед ФГВФО заборгованість олігарха складає 7,5 млрд грн. Борг перед НБУ біля 6 млрд грн. Ці кошти до банкрутства йшли на фінансування бізнес-імперії власника банку — Жеваго. За оцінками Фонду, із 40 млрд грн кредитного портфелю понад 23 млрд грн було видано пов’язаним із Жеваго особам.

Зокрема, «у 2015 році понад чотириста мільйонів гривень кредиту отримав Стахановський вагонобудівний завод. Він також належав Жеваго. Але є нюанси. Цей завод ще у 2014 році попав під окупацію. І вже був підконтрольний озброєним терористичним угрупуванням. Про який кредит у 2015 році могла йти мова? Тобто очевидні ознаки фінансування тероризму та окупаційних військ російської федерації. Але правоохоронці і тут нічого не помічають. Кримінальної справи за даним фактом ніхто не розслідує», — наголошується у сюжеті «Бізнес Цензора».

Фото «Фінанси та Кредит»

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