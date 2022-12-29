39.27 / 40.25 41.18 / 42.13
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

США можуть фізично усунути путіна: експостпред України в ООН назвав умову

10:30 29 грудня 2022
путін

росії не вдається переламати війну на свій бік. Періодично з кремля звучать загрози застосувати ядерну зброю. Але якщо путін застосує тактичну ядерну зброю, він буде фізично знищений.

Таку думку висловив в етері на телеканалі «Еспресо» дипломат, колишній постійний представник України при ООН, надзвичайний та повноважний посол України у США Володимир Єльченко.

За словами дипломата, не тільки путін буде знищений, але росія втратить весь Чорноморський флот, удари завдадуть по російських стратегічних об'єктах.

«Американці вже пояснили путіну дуже просто й наочно. Можливо, вони взяли клаптик паперу і намалювали, що буде з росії, якщо вони застосують тактичну ядерну зброю. По-перше, буде фізичне знищення путіна, на це є інструменти і можливості у тих же США. По-друге, миттєве, протягом 20−30 хвилин, знищення Чорноморського флоту росії, усіх військових угруповань, що знаходяться біля кордонів України», — пояснив Єльченко.

Дипломат підкреслив, що Захід застосовує виключно конвенційну зброю, зокрема американські крилаті ракети «Томагавк», які точніші за російські «Кинджали».

Як писали «ФАКТИ», після попередження з боку західних лідерів у кремлі про застосування ядерної зброї чи іншої зброї масового знищення почали говорити рідше, ймовірно, розуміючи наслідки таких ударів.

315

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

котлети

Просто тануть у роті: готуємо «Мамині котлети»

Гороскоп

Астрологи назвали чотири знаки зодіаку, які мають шанс розбагатіти в січні-2023

путін

США можуть фізично усунути путіна: експостпред України в ООН назвав умову

гроші та паспорт

Гроші скоро прийдуть: пенсіонерам повідомили приємну новину

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту