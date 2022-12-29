США можуть фізично усунути путіна: експостпред України в ООН назвав умову

росії не вдається переламати війну на свій бік. Періодично з кремля звучать загрози застосувати ядерну зброю. Але якщо путін застосує тактичну ядерну зброю, він буде фізично знищений.

Таку думку висловив в етері на телеканалі «Еспресо» дипломат, колишній постійний представник України при ООН, надзвичайний та повноважний посол України у США Володимир Єльченко.

За словами дипломата, не тільки путін буде знищений, але росія втратить весь Чорноморський флот, удари завдадуть по російських стратегічних об'єктах.

«Американці вже пояснили путіну дуже просто й наочно. Можливо, вони взяли клаптик паперу і намалювали, що буде з росії, якщо вони застосують тактичну ядерну зброю. По-перше, буде фізичне знищення путіна, на це є інструменти і можливості у тих же США. По-друге, миттєве, протягом 20−30 хвилин, знищення Чорноморського флоту росії, усіх військових угруповань, що знаходяться біля кордонів України», — пояснив Єльченко.

Дипломат підкреслив, що Захід застосовує виключно конвенційну зброю, зокрема американські крилаті ракети «Томагавк», які точніші за російські «Кинджали».

Як писали «ФАКТИ», після попередження з боку західних лідерів у кремлі про застосування ядерної зброї чи іншої зброї масового знищення почали говорити рідше, ймовірно, розуміючи наслідки таких ударів.

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