«Він боїться ескалації»: Борис Джонсон пояснив чому диктатор-вбивця путін не застосує ядерну зброю

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії та великий друг України Борис Джонсон заявив виданню Wall Street Journal, що путін знає про те, що він не може застосувати ядерну зброю або іншу зброю масового знищення. Бо розуміє наслідки.

«Правда в тому, що саме він боїться ескалації. Давайте допоможемо цим хоробрим українцям завершити справу, і чим швидше, тим краще, — закликає Борис Джонсон. - Світ не може спостерігати, як українців тероризують ракетами та безпілотниками. Моральною мерзотою є те, що мільйони людей залишаються ніч за ніччю без тепла, світла та води — не кажучи вже про безперервні масові вбивства цивільного населення. І чим довше путін продовжуватиме свої безглузді атаки, тим довше триватиме і глобальна економічна кровотеча».

За його словами, після майже 10 місяців конфлікту стало очевидно, що не уявна загроза з боку НАТО «спровокувала» путіна на агресію. Саме десятиліття втоми від Заходу та нерішучості щодо статусу України привели тирана до помилки.

«Захід з лютого спокутував цей провал дивовижним проявом згуртованості. Ми повинні бути сильнішими й сміливішими», — каже Джонсон.

Політик висміює позицію тих західних лідерів, які утримуються від підтримки України, що перебуває у стані війни, побоюючись «роздратувати російського ведмедя». Експрем'єр-міністр Великобританії зазначає, що Києву терміново потрібні системи дальнього радіуса дії типу ATACMS, які дозволять українській армії відстежувати місця запуску російських ракет, а також бронемашини й танки, щоб швидко відвоювати окуповану росією територію.

«Настав час терміново розглянути, що ще може зробити Захід, щоб допомогти українцям досягти своїх військових цілей, або принаймні вигнати росіян з усіх територій, захоплених цього року. Це єдина надійна основа, на якій можна говорити про майбутнє. Українці довели, що вони володіють необхідною доблестю для досягнення успіху. Вони це показали. Все, що їм потрібно — це обладнання», — стверджує британський політик.

Джонсон дійшов висновку, що війна може закінчитися лише поразкою путіна.

Раніше колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес застеріг Україну від переговорів із росією.

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