«Жертви можуть хвилювати путіна лише тоді, коли вони почнуть викликати серйозні внутрішні заворушення проти нього», — аналітик

Австрійський військовий експерт Том Купер опублікував черговий звіт, де проаналізував ситуацію на фронті України. .

«Рівень російських жертв прийнятний для путіна? Немає жодних обмежень. Подивіться правді в очі і визнайте, будь ласка: йому байдуже, скільки людей загине в цій війні. Він цинічний настільки, що рано чи пізно почне вихвалятися «звільненням російських в'язниць від найгірших людських покидьків» — адже стільки зеків, завербованих «Вагнером», гине на цій війні…

Таким чином, жертви можуть хвилювати путіна лише тоді, коли вони почнуть викликати серйозні внутрішні заворушення проти нього. Наразі російська громадськість перебуває за «світлові роки» від цього моменту, і я не бачу, що це зміниться найближчим часом.

Чи можлива додаткова російська мобілізація? Враховуючи російські втрати за останні два місяці, це не тільки «можливо», але навіть «ймовірно». Однак це нічого не змінить у цій війні.

Кількість військ сама по собі не може перемогти комбінацію вогневої потужності, точності та маневру, яку сьогодні має ЗСУ. Звичайно, останнього недостатньо для того, щоб повністю розгромити росіян і вигнати їх з країни протягом, скажімо, «кількох тижнів», але достатньо для того, щоб стримувати бійців з рф, які втратили всю свою «якість» (чи що там від неї залишилося)".

За словами аналітика, моральний дух російських військ поганий.

«Він жахливий: набагато нижчий від того, що вважалося б прийнятним в Україні та/або на Заході. Однак в росії це просто не має значення: росіяни достатньо фаталістичні, щоб продовжувати воювати, і у них стільки військ, що не має значення, якщо цілі батальйони відмовляються воювати, або кидають свої позиції і тікають. Мало того, що Україна все ще не має достатньо артилерії та боєприпасів, щоб дійсно зламати російський бойовий дух, але росія все ще далека від того, щоб зазнати достатніх втрат, щоб це змінилося.

Якщо є проблеми з розумінням цього: уявімо, що ця війна — це 100-поверховий хмарочос, і пройти через нього можна піднімаючись сходами з 0-го рівня на 100-й поверх. Зараз ми перебуваємо приблизно на 20-му поверсі, рухаємося до 21-го… Тепер ви розумієте, що відбувається. путін має достатньо своїх «преторіанських гвардійців» всередині росії, щоб тримати ситуацію під контролем.

Чи можлива додаткова мобілізація в Україні? На сьогоднішній день я вважаю це малоймовірним. У ЗСУ бракує не людей, а важкого озброєння і відповідних боєприпасів для всіх підрозділів, які вона має".

Нагадаємо, що австрійський військовий експерт Густав Грессель попереджає про похмурий сценарій у разі перемоги росії у війні з Україною.

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