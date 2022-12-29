Вимагайте перерахунку: що робити, якщо у будинку довго відсутнє опалення

Після масованого ракетного обстрілу російських загарбників на Україну, у будинках багатьох українців пропадає світло та вода, опалення.

Уряд ухвалив постанову, в якій йдеться про те, що постачальники тепла повинні зробити перерахунок за ці послуги.

Згідно з постановою Кабміну № 151, українці мають право вимагати перерахунок сум у платіжках, за умови, що у квартирі холодніше за 18 градусів. За кожну добу порушення норми сума у платіжці має зменшуватись на 3,3%.

У деяких регіонах такий перерахунок уже проводять. Так, у Тернополі підприємство, що надає послуги з опалення та гарячої води, розрахує години, коли не було світла та послуги не надавалися. Зокрема, перерахунок за листопад буде внесено у платіжку за грудень, передає «Апостроф».

Крім того, за воду та газ можна не платити, якщо відсутні лічильники та якщо людина не знаходиться вдома щонайменше 30 днів.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році тарифи на електрику в Україні підвищать тричі.

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