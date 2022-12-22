У 2023 році тарифи на електрику підвищать тричі: до чого готуватися споживачам

З 1 січня 2023 року в Україні розпочнеться поетапне підвищення тарифів на електроенергію.

Рішення ухвалила Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) з огляду на пропозицію компанії «Укренерго».



Підвищення відбуватиметься у три етапи: з 1 січня, з 1 квітня та з 1 липня.

Зокрема, тариф на передачу електроенергії зростатиме так:

— з 1 січня — на 10% (з чинного 345,64 грн/МВт-год до 380,28 грн/МВт-год);

— з 1 квітня — на 13,1% (до 430,25 грн/МВт-год);

— з 1 липня — ще на 12,7% (до 485,1 грн/МВт-год).

Крім того, підвищуватиметься в три етапи ще один тариф — на диспетчеризацію. Він змінюватиметься таким чином:

- з 1 січня — на 9,9% (з чинного 62,13 грн/МВт-год до 68,28 грн/МВт-год);

- з 1 квітня — на 18,4% (до 80,87 грн/МВт-год);

- з 1 липня — на 18,1% (до 95,54 грн/МВт-год).



З 1 січня тариф на електроенергію для непобутових споживачів зросте у середньому на 15 копійок за 1 кВт-год. Тарифи на електроенергію для побутового сектору поки що залишаться на колишньому рівні. Принаймні до кінця опалювального сезону.

Але зростання цін на електрику зачепить і населення. Адже виробникам доведеться закладати нові ціни у вартість своїх товарів.

Нагадаємо, генеральний директор YASNO Сергій Коваленко розповів про те, що роблять фахівці, щоби стабілізувати складну ситуацію в енергетиці після російських атак.

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