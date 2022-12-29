До останнього працювала на благо села: рашисти вбили старосту на Херсонщині

Через обстріли окупантів правобережжя Херсонщини загинула староста Веселівського старостинського округу Людмила Аннас. Про це йдеться у дописі Новокаховської територіальної громади.

«22 грудня Людмила Аннас отримала тяжкі поранення через жорстокі обстріли села Веселого Новокаховської громади російськими окупантами. Була доправлена в місто Херсон для надання допомоги, де не приходячи до свідомості померла 27 грудня 2022 року».

За словами колег, жінці було 63 роки. В 2010 році вона обрана Веселівським сільським головою. В 2015 році обрана на цю посаду вдруге.

«З жовтня 2019 року до закінчення повноважень міської ради VII скликання виконувала обов’язки старости Веселівського старостинського округу. У жовтні 2020 року знову обрана старостою Веселівського старостинського округу Новокаховської міської ради. Людмила Іванівна була мудрим, чуйним керівником, до останніх днів життя сумлінно працювала на благо рідного села».

Під дописом односельчани залишають слова співчуття й слова подяки загиблій, яка після окупації залишилась у громаді.

«Дуже шкода, така жінка. Співчуття рідним та близьким. За кожного мешканця села, які були в лікарні під час ковіду, телефонувала, запитувала, чи потрібна її допомога», — пише Наталя Гончарова.

Нагадаємо, у Херсонській області на міні підірвалися три працівники ДСНС із Житомира.

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