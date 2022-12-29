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Суспільство та люди

Побачив новонароджену доньку і заплакав: херсонський прикордонник зміг дістатися додому вперше за 9 місяців

14:10 29 грудня 2022
Побачив новонароджену доньку: херсонський прикордонник зміг дістатися додому вперше зе 9 місяців

Від початку повномасштабного вторгнення прикордонник Дмитро вперше повернувся додому, в деокупований Херсон. Він дуже хвилювався, адже за цей довгий час на світ з'явилася його донечка.

Журналістам ТСН боєць розповів, що його цивільна дружина Євгенія не змогла виїхати з окупованого Херсона, побоюючись за майбутню дитину.

«Десь майже тиждень не виходила на зв’язок. Зараз за півтора тижні зідзвонювались так, чисто на 5 хвилин, якщо проривався зв’язок. А так — ні слуху, ні духу», — розповів Дмитро.

З собою прикордонник мав жетон із фото коханої, замовив умисне такий, бо хотів, щоб хоча б так була поряд.

Народжену в окупації дівчинку назвали Мирославою. Вона вирішила з'явитися на світ не лише в непростий час, а й через кесарів розтин. Що її батько український військовий — Женя до останнього тримала в суворій таємниці, говорила, що він виїхав до Польщі.

Нині Дмитро і Евгения планують зареєструвати шлюб, похрестити малечу і вивезти родину з Херсона в безпечне місце. Додому ж прикордонника відпустили лише на 5 днів. І, звичайно, насамперед він побіг до малечі, і побачивши її, не міг стримати сліз.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли щемливу історію родини захисника Маріуполя Максима Божка, який вижив у російській колонї під Оленівкою.

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