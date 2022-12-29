Кожен удар по містах лише піднімає градус української люті: експерт спрогнозував проблеми країни-агресора у 2023-му році

Мобілізація, що проводиться в росії, не може вирішити проблеми російської армії в Україні.

путіну доведеться вже у березні 2023 року проводити нову мобілізацію — для того, щоб довести чисельність своєї окупаційної армії до півмільйона людей.

Так вважає директор Інституту трансформації суспільства, економіст та політолог Олег Соскін, передає «Главред».

Соскін вважає, що зараз велике напруження в російському суспільстві. І нова хвиля мобілізації може призвести до внутрішніх зіткнень у росії.

«росія не може досягти успіху на фронті, але путін може знищити українську економіку й наші міста, а ось українську армію він знищити не в змозі. Такий парадокс: кожен російський удар по українських містах лише підіймає градус української люті», — вважає експерт.

Соскін упевнений, що у 2023 році економіка росії зіткнеться з ще більшими проблемами. Буде обвал грошової системи, різко знизяться прибутки від продажу нафти. Вплив також вплине на те, що росії поїхало кілька мільйонів росіян.

Нагадаємо, Захід попередив путіна, якщо він застосує тактичну ядерну зброю, то буде знищений сам фізично. Крім того, буде знищено Чорноморський флот та завдано ударів по стратегічних об'єктах.

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