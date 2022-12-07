Спробують компенсувати втрати «трупозакиданням»: названо 6 причин, чому мобілізація в рф неминуча

Друга хвиля «часткової мобілізації» в росії вже неминуча. Причини цього видав Телеграф директор Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш.

Причина 1 — агресор не досягнув цілей, поставлених при оголошенні «часткової» мобілізації. Незважаючи на чисельну перевагу, перелому на фронтах на користь рф не сталося.

Причина 2 — у росіян велика кількість втрат, які потрібно кимось заміщати.

Причина 3 — після ударів по військових об'єктах у самій росії лінія фронту де-факто збільшилася. Відповідно, потрібні люди, щоб убезпечити її і на тилових ділянках.

Причина 4 — росія поступово виснажує свої запаси озброєнь, а значить, компенсуватиме їх відсутність «трупозакиданням» супротивника. Цю практику «м'ясних атак» рф застосовує з Першої світової війни.

Причин 5 — геополітична. Військовий злочинець путін вже не контролює перебіг війни. Він не здатний її закінчити перемогою, і не може вирішувати, коли вона закінчиться взагалі, хоч із якимось результатом, який він міг би оголосити позитивним для росії. Київ не йде на неприйнятні для нього компроміси. А Захід (який постачанням чи непоставками Україні потрібних їй озброєнь безпосередньо впливає на терміни закінчення війни) зацікавлений у поступовому ослабленні росії, а не у швидкій поразці, здатній викликати неконтрольовані процеси на її нинішній території. Тому війна затягуватиметься, відповідно, російська армія зазнаватиме втрат, які потрібно буде поповнювати за рахунок мобілізованих.

Причина 6. Військові поразки, економічні проблеми та все більша залученість населення до небезпеки та бід воєнного часу призведуть до наростання невдоволення росіян владою. А контролювати незадоволене населення легше, коли воно у строю чи під загрозою потрапити до ладу.

«Тому у путіна, зрештою, не буде іншого виходу, окрім як оголосити військовий стан та загальну мобілізацію. Це лише питання часу. А поки він намагатиметься досягти позитивного результату у військових діях за рахунок руйнування нашої тилової інфраструктури та поетапної мобілізації. Таке визначення буде правильнішим, ніж «часткова», — зазначає Сергій Гармаш.

А тим часом уже й у Білорусі проводять приховану мобілізацію, викликаючи чоловіків у військкомати нібито для «звіряння даних».

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