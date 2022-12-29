«Це все політика»: співачка Мел Сі скасувала новорічний виступ у Польщі в останній момент

Екссолістка гурту Spice Girls Мел Сі скасувала свій виступ на новорічну ніч у Польщі у зв'язку з непередбачуваними обставинами. Таке рішення співачка обґрунтувала у соціальних мережах політичною ситуацією в країні, яка не збігається з її переконаннями.

«У світлі деяких питань, які були доведені до мого відома і які не узгоджуються з громадами, які я підтримую, на жаль, я більше не зможу виступити в Польщі напередодні Нового року, як планувалося», — повідомила вона у Твіттері всього за кілька днів до концерту.

Виступ 48-річної артистки мав відбутися 31 грудня під час програми на польському громадському телеканалі TVP. Які саме «проблеми» змусили Мел Сі скасувати концерт, вона не повідомляє.

Але можна припустити, що вона має на увазі ставлення до людей з ЛГБТ-спільноти в країні. У будь-якому випадку, вона отримала багато підтримки з місця подій у коментарях.

Численні шанувальники також привітали рішення співачки.

«Від імені всіх поляків, для яких демократія і верховенство права, а також повага і толерантність до різних середовищ і соціальних груп є надзвичайно важливими, я хотів би подякувати вам за дуже гарне рішення», — написав один з польських користувачів.

Інші користувачі, однак, звинуватили Мел Сі в подвійних стандартах. Адже вона виступала в росії у 2018 році, після анексії Криму в України. Вона також виступала в Дубаї, який, як і росія, також відомий дискримінацією ЛГБТ-спільноти.

Та й критика щодо дискримінації нетрадиційних стосунків у Польщі дещо перебільшена, оскільки у листопаді 2022 року українська акторка Оксана Черкашина, зірка фільму «Клондайк», який змагатиметься за «Оскар» від нашої країни, та режисерка картини Зоя Лактіонова одружилися саме в Польщі.

176

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram