Удари завдавали сили тактичної авіації: генерал ЗСУ розповів про особливості ракетної атаки 29 грудня

В четвер, 29 грудня, російське окупаційно-терористичні війська вчергове здійснили масовану ракетну атаку на Україну, однак цього разу використовує тактичну авіацію замість стратегічної. Причина — удари по аеродромах рф, де розміщувалася остання.

Про це в етері Апостроф TV розповів засновник фонду «Закриємо небо над Україною», екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

«Сьогоднішня ракетна атака показує, що, на жаль, росіяни мають ресурси для нанесення таких масштабних атак, але не все так погано. Хоча б є над чим працювати», — сказав він.

Особливість сьогоднішньої ракетної атаки полягає в тому, що удари по російських базах в Енгельсі змусили росіян перебазувати стратегічну авіацію на інші аеродроми вглиб території РФ.

«Тому ми бачимо, що удари завдавали сили тактичної авіації, що для нас є плюсом. Очевидно росіянам не вистачає ударної сили без стратегічної авіації», — пояснив Романенко.

У зв'язку з цим можна зробити висновок, що тактика командування ЗСУ правильна: не тільки посилення ППО й збиття ворожих ракет на підльоті, а ще й тиск на бази та платформи, з яких завдають ударів.

«Тобто знищувати установки „Іскандерів“, щоб вони не встигали запускати ракети (крилаті та балістичні), знищувати кораблі, знищувати стратегічні бомбардувальники просто на „землі“», — резюмував екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Катков висловив припущення, що останні вибухи на військовому аеродромі в російському Енгельсі в ніч на 26 грудня призвели до астрономічних втрат для російського бюджету.

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