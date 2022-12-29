«Собака подивилась у сторону болота і почала гавкати»: нагородили вівчарку за порятунок дитини

Вівчарка Ніка, яка служить в кінологічному підрозділі Нацгвардії у Луцьку, отримала медаль «За віддану службу» за пошук зниклого торік школяра у Горохівському районі. У лавах Нацгвардії вівчарка з 2015 року. Разом із кінологом Денисом Тимченком нині патрулює вулиці міста.

Разом із кінологом Денисом Тимченком Ніка патрулює вулиці міста.

— Подія трапилась у квітні минулого року, — розповів «ФАКТАМ» Тарас Антипович, речник волинських нацгвардійців. - Надійшло повідомлення про зникнення семирічного Матвія. Після прогулянки він не повернувся. Коли самостійні пошуки не дали результатів, мати звернулась із заявою до правоохоронних органів. Приїхали поліцейські, нацгвардійці. Привезли речі зниклої дитини, дали понюхати собаці Ніці і пустили по сліду.

Денису із собакою того ранку довелось подолати близько 8 кілометрів. Втім, були труднощі, тому що певну частину шляху зниклий хлопчик йшов по залізничній колії. На ній погано зберігається запах і слід губиться.

— Ніка знайшла Матвія в очереті біля озера. Собака зупинилась, почала вдивлятись у сторону болота і гавкати. Там я і побачив дитину, — пригадує кінолог Денис Тимченко. — Хлопчик у тому місці провів ніч, а точніше 15 годин. Як з'ясувалося, юний мандрівник десь зо 5 кілометрів промаршував лісом, а тоді загруз у болоті. На щастя, з ним все було добре. За словами Матвійка, він постійно кликав на допомогу, проте через суттєву відстань від населеного пункту та вітер його не міг ніхто почути. Після того голос хлопчика просто сів. Його закутали у поліцейську форму та повезли у місцеву лікарню. Це диво, що при тій температурі у звичайній кофтинці він не замерз.

Щоб знайти хлопчика, Ніка 8 кілометрів тримала слід

Історія знайомства Денис Тимченка з Нікою — це дружба з першого погляду. Сім років тому гвардієць служив у роті з конвоювання.

— Одного дня до нього підвели молоду службову вівчарку. Вона відразу поклала йому мордочку на коліна. У ту мить Денис вирішив перекваліфікуватися на кінолога. Пройшов відповідне навчання. Так вони з Нікою і служать разом з 2015 року, — додає Тарас Антипович. — Собака спеціалізується на розшуку людей і охороні громадського порядку. Вона — одна з найбільш досвідчених у кінологічному взводі волинських гвардійців.

За словами кінолога, коли починаєш займатись із твариною, маєш постійно з нею гуляти. Це для того, аби вона звикла до міста.

— Проводиш час з собакою біля залізничної колії, проїжджої частини. Ніка навчена працювати на будь-якому виді транспорту, — каже Денис. — Щоправда, не літала ще на літаку. Наприклад, коли ми приїжджаємо на якесь правопорушення, то без команди Ніка нічого не робитиме. Вона у всьому слухає мене, це не просто собака, а найкращий друг. Собаки, як і люди, мають різні типи темпераменту. Ніка — сангвінік. Вона врівноважена, життєрадісна і товариська. Проте постояти за себе і напарника може. Аби не втрачати форми, службова собака постійно тренується.

Попри свій «передпенсійний вік», а це вісім років, Ніка продовжує працювати разом із Денисом.

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