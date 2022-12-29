Перенесла кілька інсультів: Ф'юрі розповів, як ледь не втратив матір перед боєм із Чисорою

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі, на якого чекає операція перед боєм з Олександром Усиком, розповів про пережиту сімейну драму незадовго до бою з Дереком Чисорою на початку грудня нинішнього року.

Зокрема, непереможний боксер дізнався за тиждень до поєдинку, що його матері Ембер потрібна серйозна операція, інакше вона може померти.

«Мені зателефонували, коли я був у тренувальному таборі та готувався до поєдинку проти Чисори, — поділився Циганський король в інтерв'ю IFL TV. — Вони сказали: „Ми не хотіли вам розповідати, але ми думаємо, що ви повинні знати, що ваша мати мала кілька інсультів, вона пробула в лікарні десять днів та їй потрібна серйозна операція. Є шанси п'ять до одного, що вона може померти. Ви хочете приїхати та побачити її, перш ніж ми почнемо оперувати?“ До бою залишався тиждень. Один тиждень. А я кажу: „Що? Чому ви, бл*дь, не сказали мені?“ Лікар відповів: „У неї тромб у горлі, і вона перенесла кілька інсультів. У неї паралізувало руку та ногу з одного боку, і ми маємо зробити екстрену операцію, щоб видалити тромб та поставити стент“. Я кажу про телефонний дзвінок. Лише один телефонний дзвінок відокремлює вас від катастрофи. Я радий, що вона витримала. З нею все добре, і зараз вона одужує».

Додамо, що Тайсон нечасто розповідає про стосунки з матір'ю, але одного разу журналістам Daily Mail вдалося розговорити непереможного боксера. «Чесно кажучи, моя мама не до кінця розуміє, чого я досяг як боксер, — розповів Ф'юрі. — Якось я водив її по магазинах після бою з Уайлдером, і мене зупиняли для фотографій та автографів скрізь, де я бував у Манчестері. Мама не могла цього зрозуміти та питала мене: „Синку, звідки ти знаєш стільки людей?“ Мені довелося пояснювати їй, що я є чемпіоном світу, а ці люди стежать за моєю кар'єрою, підтримують мене. Я дуже люблю свою маму. Якось я купив їй улюблені парфуми та хотів купити сумку Louis Vuitton, але вона посварила мене: „Не витрачай свої гроші на це. Економ, тому що ніколи не знаєш, коли вони знадобляться“. Лише мама могла так сварити мультимільйонера. Вона турбувалася про мене більше, ніж за себе. Я думаю, що такими є всі добрі матері. Я в захваті від них».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Тайсона Ф'юрі ледь не померла новонароджена дочка.

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