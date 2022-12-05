Ф'юрі перед боєм з Усиком ляже під ніж: відома причина

Володар чемпіонського WBC у суперважкій вазі непереможний британець Тайсон Ф'юрі після переможного бою зі своїм співвітчизником Дереком Чісорою змушений звернутися до лікарів та лягти на операцію.

«Можливо, мені потрібно зробити хірургічну операцію на правому лікті. У мене вже було хірургічне втручання на лівому, так що я маю завершити цю процедуру. Загалом це займе приблизно шість-вісім тижнів. Подивимося, коли зможу бути готовим до поєдинку з Усиком», — наводить слова Циганського короля авторитетний журналіст Майкл Бенсон на своїй сторінці у Twitter.

Але в тому, що бою з Усиком за об'єднання чемпіонських титулів бути, сумнівів уже практично немає. Після поєдинку з Чісорою британець та українець зустрілися обличчям до обличчя, фактично кинувши виклик один одному, а потім Тайсон підтвердив свої наміри.

«Я з нетерпінням чекаю на грандіозний 2023 рік, — цитує Ф'юрі сайт Вoxingnews24. — Я чую всі ці розмови про великі гроші у Саудівській Аравії. Френк Уоррен (промоутер Циганського короля. — Авт.) казав мені, що бій може відбутися у першому кварталі наступного року — у лютому чи на початку березня. Тож зробимо це. Я готовий, і Усик, схоже, готовий. Він просто схожий на кролика. У нього очі розташовані далеко один від одного, і у нього велика щілина в зубах. Мені здається, мій тато дав йому прізвисько Кролик. Назвіть мене Фермер, бо я зніму шкірку з кролика та з'їм його на сніданок. Ось що ми з ним зробимо. Ви можете поставити мене першим номером, а імена наступних трьох суперників покласти в капелюх та обрати. Це Джойс, Усик та Уайлдер».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що промоутер Едді Хірн поставив тавро на бою Усик — Ф'юрі.

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