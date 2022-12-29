СБУ вручила підозру меру Полтави Олександру Мамаю: що відомо

Співробітники СБУ вручили підозру міському голові Полтави Олександру Мамаю. Йдеться про поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, скоєне в умовах воєнного стану.

Мамай озвучив конфіденційну інформацію, яка не розміщувалася у відкритому доступі ні генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.

Міський голова на сесії мерії 15 грудня публічно розповів про формування нової великої військової частини та озвучив її місцезнаходження.

«Сьогодні у нас з'явилася нова військова частина. Вона займатиметься трьома областями. Буде дуже великий керівний склад цієї військової частини», — повідомив Мамай.

Стаття передбачає позбавлення волі терміном до 12 років.

Олександр Мамай є мером Полтави з 2010 року. На посаді він неодноразово потрапляв у скандали, конфліктував із городянами, місцевими суддями та депутатами.

Він також робив неоднозначні політичні заяви, наприклад, критикував декомунізацію.

Нагадаємо, днями за матеріалами СБУ оголошено у розшук колишнього нардепа від партії регіонів Дмитра Святаша, який закликав отримувати російські паспорти.

139

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram